Funchal aprova 206 mil euros de apoio a 38 entidades da Cultura

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) aprovou, hoje, um apoio financeiro no valor de 206 mil euros a 38 entidades da Cultura, no âmbito do Regulamento de Atribuição de Apoios Financeiros e Actividades de Interesse Municipal.

A decisão foi anunciada pela presidente da autarquia, Cristina Pedra, no final da reunião semanal de vereação, realizada esta quarta-feira.

A presidente da CMF reiterou, assim, “a aposta clara e inequívoca no segmento da Cultura”, evidenciando que o município aumentou, este ano, o valor do incentivo, em cerca de 7%, face ao que foi atribuído no ano passado.

Esta media, explicou, visa “garantir com que os próprios artistas possam também viver da sua profissão nobre, que é a arte”.

Na reunião de câmara de hoje foi ainda aprovado o recrutamento de 21 trabalhadores "necessários ao preenchimento dos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal em diversas áreas", nomeadamente: pedreiros, motoristas de pesados, asfaltadores, serralheiros e pintores.