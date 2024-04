IASAÚDE comparticipou mais de 924 mil euros em consultas em 2023

"O valor da comparticipação do Governo Regional da Madeira, através do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE, IP-RAM), nas consultas realizadas, em 2023, no sector privado e nas diferentes especialidades médicas, ascendeu aos 924.323 euros", divulgou hoje aquele organismo.

Este valor representa "um acréscimo de 4% face ao ano anterior". Ou seja, "mais 36.789 euros", destaca o IASAÚDE.

"Este regime convencionado resulta de uma lógica de complementaridade entre o sector público e a medicina privada na Região Autónoma da Madeira, permitindo o alargamento das opções disponibilizadas aos utentes do Serviço Regional de Saúde (SRS) e o financiamento dessas despesas de saúde", sustenta a nota remetida às redacções.

Os dados estatísticos do IASAÚDE revelam também que o valor de comparticipação de 2023 corresponde a 99.859 consultas, enquanto que, em 2022, traduziu-se em 95.241, "o que equivale a um aumento de 4.618 consultas".

O IASAÚDE indica ainda que 81% das consultas reembolsadas enquadram-se no escalão C, "no qual estão integrados a maior parte dos utentes do SRS".

No que diz respeito às especialidades médicas, a Medicina Geral e Familiar, a Oftalmologia, a Medicina Interna e a Cardiologia foram as que mais contribuem para os valores de comparticipação.