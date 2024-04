Polícia venezuelana detém "predador de Telares" em Caracas

A polícia venezuelana anunciou na segunda-feira ter detido em Caracas "o predador de Telares", acusado de abusar de crianças e adolescentes na capital do país.

O anúncio foi feito pelo diretor do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, na rede social Instagram.

"Após receber múltiplas denúncias de abusos sexuais (...) de crianças e adolescentes entre os 9 e os 16 anos de idade, uma delas com uma condição especial, agentes da Divisão de Investigações de Crimes contra Mulheres, Crianças e Adolescentes, do CICPC, iniciaram um árduo trabalho de investigação que levou à localização e detenção de Javier Chaparro (35 anos), um perigoso pedófilo, responsável por este crime", anunciou o diretor daquele organismo policial.

De acordo com Douglas Rico, a detenção teve lugar no setor Los Telares, paróquia de Caricuao, do Município Libertador.

Na mesma rede social, o diretor do CICPC explicou que as investigações determinaram "que o detido, aproveitando-se do seu trabalho como arrumador de carros de numa loja do setor e da vulnerabilidade das vítimas, recorria à força física e, sob ameaça de morte, abusou sexualmente de meninas a quem tirou fotografias íntimas, dizendo-lhes que, se contassem o sucedido, atentaria contra as suas vidas".

O caso foi transferido para o Ministério Público e a detenção contribui para reduzir os crimes que colocam em risco a população venezuelana, explicou.