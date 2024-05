Universidade Sénior Gonçalves Zarco visitou Quinta Pedagógica da Camacha

Nesta quarta-feira, dia 15 de Maio, as alunas da Universidade Sénior Gonçalves Zarco e a sua coordenadora, professora Maria do Céu Barcelos, visitaram a Quinta Pedagógica da Camacha, situada na Nogueira (Camacha), e que foi apresentada pelo proprietário Bruno Santos, amante da natureza e da causa animal.

As alunas seniores usufruíram de uma visita guiada à Quinta Pedagógica feita pelo proprietário, que sensibilizou todos os presentes para os cuidados a ter no reaproveitamento dos recursos naturais, na reciclagem e na preservação do meio ambiente.

"Os responsáveis pela Quinta Pedagógica demonstram uma enorme preocupação com a causa animal e ambiental e oferecem bonitas experiências intergeracionais, proporcionando múltiplas atividades a quem os visita, desde jardinagem, agricultura, pecuária e artesanato, num permanente respeito pelos recursos ambientais e tradicionais", afirma a Universidade Sénior.

A Quinta Pedagógica assenta no conceito de economia circular, que pretende reduzir, reutilizar, recuperar e reciclar materiais e recursos, o que é divulgado numa vertente pedagógica, com o objectivo de reduzir a pegada ambiental.

O espaço encontra-se dividido por áreas de cultivo e lazer, de onde se destacam o pomar da Quinta, os campos de morangos, as hortas e os jardins de plantas aromáticas e medicinais, os jardins da Maria da Conceição, o mercadinho da Quinta, o poço dos desejos, entre outros espaços agradáveis para praticar mindfulness.

"No final do dia, as alunas seniores estavam exaustas mas muito felizes por terem tido a oportunidade de participar neste projecto", indicou a organização.