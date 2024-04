Nove mortos em tiroteio com a Polícia no sudeste da África do Sul

Pelo menos nove pessoas morreram num tiroteio com a polícia na província sul-africana de KwaZulu-Natal, sudeste do país, anunciou hoje a força policial da África do Sul.

Em comunicado, a Polícia da África do Sul (SAPS, na sigla em inglês) salientou que o incidente ocorreu na madrugada de hoje na localidade de Desai durante uma rusga a uma residência local em Mariannhill.

"Os agentes da polícia, que são membros do grupo de estabilização provincial de KwaZulu-Natal, operacionalizaram informações sobre um grupo de 11 suspeitos que têm aterrorizado a residência de Mariannhill e as áreas circundantes", indicou o porta-voz Robert Netshiunda.

De acordo com a polícia de KwaZulu-Natal, os suspeitos eram também procurados pela violação de uma criança durante um assalto a uma casa, assim como por vários crimes violentos naquela província.

Pelo menos quatro armas de fogo foram apreendidas pela polícia, que iniciou uma "caça ao homem" a dois dos suspeitos que se encontram em fuga, segundo o comunicado.

A África do Sul, um dos países mais violentos do mundo, registou 7.710 homicídios no último trimestre de 2023, um aumento de 2,1% em relação ao mesmo período de 2022, anunciou em fevereiro o ministro da Polícia, Bheki Cele.

O governante considerou "perturbador e preocupante" que a taxa de homicídio tenha aumentado 2,1% no último trimestre do ano, significando um aumento de 155 vítimas mortais.

Entre as províncias mais afetadas no país, destaca-se a de KwaZulu-Natal, que registou um agravamento da criminalidade na ordem de 4,7% no período em análise, segundo as autoridades de segurança sul-africanas.

Cele manifestou também preocupação com o crime de sequestro por resgate que o país enfrenta, com ligações ao vizinho Moçambique, considerando que se "tornou uma mercadoria lucrativa para o crime organizado na África do Sul".