Autoridades russas detém três pessoas em operação antiterrorista no Daguestão

As autoridades russas detiveram três pessoas na república do Daguestão, no Cáucaso, acusadas de planearem atentados, 10 dias depois do ataque a uma sala de concertos perto de Moscovo ter provocado pelo menos 144 mortos.

"Três criminosos que planeavam cometer uma série de crimes terroristas foram detidos", afirmou hoje, em comunicado, o Comité Nacional Antiterrorista russo.

O comité esclareceu que as detenções foram realizadas durante uma operação na cidade de Makhatchkala, capital do Daguestão, e em Kaspiisk, a cerca de 10 quilómetros de Makhatchkala.

Segundo uma fonte de segurança, citada pela agência Ria Novosti, dois dos suspeitos foram "bloqueados" no seu apartamento em Kaspiisk antes de serem detidos.

"Uma arma automática e munições, bem como um engenho explosivo improvisado pronto a usar foram encontrados durante as buscas no local das detenções", afirmou o comité, acrescentando que a operação não causou vítimas.

O anúncio das autoridades russas surge mais de uma semana após o atentado na sala de concertos Crocus City Hall, a noroeste de Moscovo, que provocou, pelo menos, 144 mortos e 551 feridos, e que foi reivindicado pelo Estado Islâmico, embora as autoridades russas insistam que houve envolvimento ucraniano.

Doze pessoas foram detidas na sequência do massacre, incluindo os quatro alegados atacantes, originários do Tajiquistão, uma antiga república soviética da Ásia Central onde o Estado Islâmico está ativo.

Na sexta-feira à noite, os serviços de segurança russos anunciaram também a detenção de três "cidadãos de um país da Ásia Central" que planeavam um ataque bombista no sudoeste do país.