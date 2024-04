O Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM - LPCC)assinala esta quinta-feira, 4 de Abril, às 11 horas, o 83.º aniversário da Liga através da inauguração de um novo 'front office'.

O novo espaço, refere uma nota enviada, foi "cuidadosamente concebido para proporcionar uma melhor acessibilidade e uma experiência mais acolhedora e funcional aos utentes e à população em geral, com uma área de atendimento, uma zona de exposição e loja, e uma sala multiusos equipada com as melhores soluções".

Na ocasião será ainda apresentada a 11.ª edição da Bolsa Rubina Barros.

Esta Bolsa nasceu da memória de uma jovem estudante de medicina, Rubina Barros, que em 2013 comoveu os madeirenses na sua luta contra um linfoma. O caso tornou-se mediático após o sucesso de uma campanha, difundida pelo DIÁRIO, para angariar fundos para o tratamento.

Passados seus meses, a jovem não resistiu à doença vindo a falecer a 26 de Setembro de 2013 no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A família de Rubina Barros, de forma a honrar a sua memória e vontade expressa, entregou ao NRM - LPCC, uma soma considerável, resultante da solidariedade de muitos madeirenses, na sequência do apelo lançado pelo DIÁRIO. Este é o 11.º ano que este dinheiro tem sido usado para apoiar jovens investigadores na busca de uma cura para o cancro.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

Machico assinala 50.º aniversário do 25 de Abril com a apresentação do letreiro 'Machico - 25 de Abril', na Praça do Fórum;

9h00 - Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz, no Salão Nobre da autarquia;

10h00 - José Mnauel Rodrigues preside ao Acto Comemorativo da Revolta da Madeira, no Largo Charles Conde de Lambert;

11h00 - Apresentação do Torneio Internacional de Ginástica Rítmica - AGIM CUP 2024;

17h00 - Apresentação do XII Torneio Madeira Jovem, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal;

21h00 às 23h00 - Treino de tiro do pelotão de Polícia do Exército na Zona Militar da Madeira, RG3;

AGENDA POLÍTICA

11h30 - Iniciativa política do Bloco de Esquerda, junto ao Lar Bela Vista, com o objectivo de abordar questões relacionadas com as problemáticas vivenciadas em instituições de acolhimento residencial para idosos privatizadas pelo Governo Regional;

18h30 - Iniciativa política do JPP na Estrada João Gonçalves Zarco.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 4 de Abril, Dia da NATO, Dia Internacional de Consciencialização sobre os Perigos das Minas Terrestres, Dia Mundial dos Animais de Rua, Dia Internacional da Ratazana Doméstica e Dia Mundial do Rato:

1917 - I Guerra Mundial. As primeiras tropas portuguesas entram nas trincheiras da Flandres. É morto o primeiro soldado português em combate, António Gonçalves Curado.

1931 - Revolta da Madeira contra a ditadura, sob o comando do general Sousa Dias.

1941 - É fundada legalmente (portaria n.º 9772) a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

1943 - Holocausto. Abertura da câmara de gás n.º 5, a última do campo de extermínio de Auschwitz, na Polónia ocupada pelas forças nazis de Adolf Hitler.

1945 - Independência da Hungria.

1947 - Começa a greve no setor da construção naval, em Lisboa. Salazar ordena o assalto da polícia.

1969 - Médicos do hospital de Houston, Texas, implantam, pela primeira vez, um coração artificial num homem de 43 anos. O paciente sobrevive quatro dias.

1990 - A escritora portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen é distinguida com o Grande Prémio de Poesia Inasset-Inapa.

1991 - O MPLA-Movimento Popular de Libertação de Angola e a UNITA-União Nacional para a Independência Total de Angola iniciam, em Portugal, negociações para a paz em Angola.

2010 - Bombistas suicidas matam 42 pessoas ao fazer explodir três veículos armadilhados junto às embaixadas do Irão, Egito, Síria, Alemanha e Espanha em Bagdade.

2020 - A Comissão Europeia aprova dois regimes de apoios estatais do Governo português à economia para fazer face às consequências da pandemia provocada pelo novo coronavírus (covid-19), no valor de 13 mil milhões de euros.

2023 - A Finlândia torna-se o 31.º Estado-membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), a adesão é oficializado com a entrega da documentação pelo secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, em Bruxelas, na Bélgica.

PENSAMENTO DO DIA

"É preciso viver em estado de prevenção (...), manter a condição do homem-artista em luta com o homem-massa". Ruben A, pseudónimo do escritor português Ruben Andresen Leitão (1920-1975).

Este é o nonagésimo quinto dia do ano. Faltam 271 dias para o termo de 2024.