Pelo menos 45 mortos em queda de autocarro de ponte na África do Sul

Pelo menos 45 pessoas morreram hoje em consequência da queda de um autocarro de uma ponte, precipitando-se numa queda de cerca de 50 metros e que se despenhou numa ravina, anunciou o Ministério dos Transportes.

"O acidente, que envolveu um autocarro que aparentemente transportava passageiros do Botswana para Moria (no norte), provocou pelo menos 45 mortos e um ferido em estado grave", lê-se no comunicado do Ministério.

"O condutor terá perdido o controlo do veículo, embatendo nas barreiras de segurança da ponte. O autocarro passou por cima e despenhou-se, incendiando-se", detalha-se na nota.

O autocarro transportava um total de 46 passageiros, incluindo o condutor e apenas uma pessoa, uma criança de oito anos, sobreviveu ao acidente, tendo sido transportada para um hospital, segundo um outro comunicado, do Departamento de Transportes da província.

"Alguns corpos ficaram irreconhecíveis devido às queimaduras, outros estão presos sob os escombros e outros ainda estão espalhados pelo local", de acordo com o departamento, o qual acrescenta que as operações de rescaldo estão em curso.

O acidente ocorreu numa ponte suspensa entre duas colinas perto de Mmamatlakala, na província setentrional do Limpopo, a mais de 300 quilómetros de Joanesburgo.

O autocarro tinha matrícula do Botswana, segundo as autoridades locais, e a nacionalidade dos passageiros ainda não foi confirmada.

A ministra dos Transportes, Sindisiwe Chikunga, que visitou o local durante o dia, prometeu uma investigação exaustiva sobre as causas do acidente.

A África do Sul tem uma das redes rodoviárias mais desenvolvidas do continente, mas é um dos países com pior desempenho no que respeita à segurança rodoviária.

No início do dia, o Presidente, Cyril Ramaphosa, apelou aos sul-africanos para que "façam tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que a Páscoa seja um feriado seguro".

"A Páscoa não deve ser uma altura em que esperamos pelas estatísticas sobre tragédias ou ferimentos nas nossas estradas", afirmou numa declaração feita horas antes do acidente.