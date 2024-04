Primeira evacuação do SANAS com enfermeiro a bordo "efectuada com sucesso"

O resgate efectuado ontem a bordo da embarcação 'Bonita da Madeira' foi a primeira evacuação médica realizada com enfermeiro a bordo das embarcações salva-vidas do SANAS Madeira.

Marinha resgata cidadã lituana em embarcação turística ao largo da Madeira Uma turista, de nacionalidade lituana, de 90 anos, que apresentava um quadro clínico de indisposição, foi resgatada esta tarde, enquanto se encontrava a navegar a bordo da embarcação turística 'Bonita da Madeira', a 13 milhas náuticas, cerca de 24 quilómetros, a Sudeste do Funchal.

A recepção da chamada no Centro de Salvamento Costeiro com a descrição do estado da vítima originou a colocação em prontidão do 'SANAS105', tendo em conta a localização da embarcação marítimo turística, que eram 7,5 milhas náuticas a sudeste do Centro de Salvamento Costeiro e a 12,5 milhas náuticas a este-sudeste do Funchal.

"Quando fomos informados do historial da cidadã lituana e das queixas que a mesma apresentava passou-se os dados a um dos enfermeiros da instituição que, face ao quadro clínico, aconselhou uma avaliação mais profunda do estado da vítima no local", explica Angelo Abreu.

O Comandante do Corpo Operacional sublinha que "foi decidido reforçar a tripulação, já composta por dois elementos com TAS, com enfermeiro para que se pudesse ter uma equipa especializada no local e a acompanhar a evolução da situação".

A idade da senhora, 91 anos, e os antecedentes de patologia cardíaca “foram, conjugados aos sinais que recebíamos por parte da tripulação da embarcação MT, suficientes para se perceber que era necessária uma evacuação rápida, em coordenação com o SEMER devido à presença da mala de enfermagem a bordo, e à necessidade de seguimento para unidade de saúde”.

A entidade informa que na chegada ao local apuraram-se as circunstâncias, confirmando-se que a vítima havia tomado a medicação SOS que possuía consigo devido ao seu historial clínico. "Com o seu estado de saúde estabilizado, procedeu-se ao transbordo para bordo embarcação salva-vidas tendo o timoneiro, recebendo a indicação da necessidade de uma evacuação rápida e avaliando as condições de mar, decidido dirigir-se para o Centro de Salvamento Costeiro, pedindo-se ao Serviço Regional de Protecção Civil o envio de uma ambulância para o local.

A supervisão de uma turista médica que estava a bordo e a toma da medicação "foi crucial na estabilização da evolução do problema. Detectou-se uma hipertensão, confirmada pela reavaliação efectuada pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz dentro da ambulância, que foi a nossa maior preocupação no transbordo que se efectuou, tendo sido tomados gestos de forma a minimizar consequências maiores para a vítima", disse o enfermeiro do SANAS105.