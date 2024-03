Acidente aparatoso em Santa Rita

Uma viatura despistou-se na noite desta quinta-feira na via rápida, na zona de Santa Rita.

O aparatoso acidente ocorreu pelas 22 horas e deixou o carro com elevados danos materiais, mas não terá provocado feridos.

O condutor saiu da viatura pelos seus próprios meios e recusou ser transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça

No local estiveram 13 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, com quatro viaturas.

Foi necessário espalhar farelo na via.