Exército israelita anuncia "fim" das operações no hospital Al-Shifa em Gaza

O Exército israelita anunciou hoje o "fim" das operações na zona do hospital de Al-Shifa em Gaza, pouco depois de o Hamas acusar Israel de ter provocado dezenas de mortos, no local.

Antes da primeira declaração de Israel sobre a operação militar no hospital no enclave, o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, afirmava que o Exército israelita tinha retirado os carros de combate do complexo Al-Shifa deixando destruição e "dezenas de corpos".

O hospital, no norte de Gaza, é a maior instalação de saúde do território palestiniano sitiado.

Israel ainda não comunicou mais detalhes sobre o "fim" desta operação do Exército.

Entretanto, a polícia israelita anunciou ter detido a irmã do líder do Hamas Ismail Haniyeh, Sabah Abdel Salam Haniyeh, no sul de Israel, no âmbito de uma investigação de "terrorismo" levada a cabo pelas forças policiais e pelo Shin Bet (segurança interna).

"É suspeita de ter contactos com operacionais do Hamas e de se identificar com a organização, incitando e apoiando atos de terrorismo em Israel", declarou à Agência France Presse um porta-voz da polícia.