Polícia encontra 70 quilos de canábis em casa da autarca em França

A polícia francesa encontrou 70 quilos de canábis numa busca à residência particular de Jamilah Habsaoui, a presidente da câmara municipal da localidade francesa de Avallon, região este de França, adiantou ontem a Europa Press.

Os 'gendarmes' (polícia francesa) encontraram a droga na casa de Habsaoui, técnica farmacêutica e cujo irmão tem antecedentes por tráfico de droga, segundo adianta a televisão francesa BFMTV, citando fontes policiais, que acrescentaram que a investigação prossegue.

Habsaoui foi eleita autarca de Avallon em 2021 como candidata pelo Partido Socialista francês, sendo também deputada regional no Conselho Regional de Yonne.

O Governo francês pôs em marcha desde meados de março a Operação Espaço Limpo XXL para enfrentar a problemática do tráfico de droga com o empenho pessoal do presidente de França, Emmanuel Macron.