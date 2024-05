França defende criação de plataforma europeia contra desinformação

A França defendeu hoje a criação de uma plataforma europeia de meios de comunicação contra a desinformação, entre outras medidas para combater a influência estrangeira.

A ideia foi apresentada hoje pelo ministro dos Assuntos Europeus francês, Jean-Noël Barrot, ao chegar a um Conselho de Assuntos Gerais, que inclui um ponto sobre as interferências estrangeiras no per+iodo anterior às eleições para o Parlamento Europeu.

Barrot indicou que o objetivo é "combater a desinformação, criando um escudo democrático para a Europa, que apoie na deteção, no tratamento e na imunização".

Disse ainda que a deteção de conteúdos de desinformação e operações de propaganda se quer fazer "com o apoio de uma imprensa livre e independente" e com peritos.

Por seu lado, o tratamento consistiria na "supressão de contas" que contribuam para desinformar, acrescentou o ministro, que mencionou ainda a aplicação de sanções aos autores da propaganda, "conforme a lei".

Por último, Barrot faliu do desenvolvimento de uma "imunização coletiva", com o reforço nos Estados membros "do espírito crítico, da educação crítica", bem como de uma "autêntica plataforma europeia de informação".