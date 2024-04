Roberto Almada volta a ser cabeça-de-lista pelo Bloco de Esquerda

Roberto Almada vai voltar ser cabeça-de-lista do Bloco de Esquerda às eleições regionais.

Depois de ter encabeçado a lista do partido nas eleições de 24 de Setembro do ano passado, o que possibilitou o regresso do BE à Assembleia Legislativa da Madeira, o partido decidiu voltar a apresentá-lo às eleições de 26 de Maio próximo na mesma posição.

Tal como em Setembro do ano passado, Dina Letra, coordenadora regional do BE, vai ser a número dois da lista. Aliás, os dez primeiros lugares da lista a apresentar às eleições de 26 de Maio, serão os mesmo dos de Setembro último.