"Espero que a lista [PSD-M] seja imune a caciquismos medíocres"

Há pouco, nesta Sexta-Feira Santa, uma data religiosa cristã que relembra a crucificação de Jesus Cristo e sua morte no Calvário, o deputado social-democrata, Carlos Rodrigues escreveu na sua página do facebook que espera que "a lista de candidatos do PSD seja imune a caciquismos medíocres" e que o "critério seja a qualidade e não a capacidade de arrebanhar".

A declaração ganha mais relevo depois de ter sido conhecida a decisão do Presidente da República em dissolver a Assembleia Legislativa e convocar para 26 de Maio eleições regionais. Uma decisão que caiu mal dentro do partido liderado por Miguel Albuquerque que entendia haver condições políticas para manter o actual governo regional em funções. Esse não foi o entendimento de Marcelo Rebelo de Sousa.

Com isso espoletou sentimentos adversos porque existe novamente a necessidade de elaborar um processo eleitoral mais exigente e com maior atenção na escolha de candidatos que possam ser mais-valias políticas em virtude de um decréscimo de mandatos que os social-democratas têm vindo a registas para as Regionais.

Ora, Carlos Rodrigues dá o passo em frente colocando-se à margem do leque de potenciais deputados: "Não se preocupem, desta vez estou fora", escreveu ainda na sua rede social.

Carlos Rodrigues tem a licenciatura em Organização e Gestão de Empresas, chegou a ser deputado à Assembleia da República, foi tesoureiro da Associação da Indústria e da Construção da Madeira, igualmente Vice-Presidente da Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Andebol, Presidente da Mesa do Congresso da JSD-Madeira e Director Financeiro e deputado municipal do Funchal.