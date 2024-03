The Parliament Magazine distingue Sara Cerdas

Sara Cerdas foi distinguida como uma das 'eurodeputadas em ascensão', 'Rising Starts' ('Estrelas em Ascensão', em português), pela The Parliament Magazine. A semanas do final do mandato, a equipa da revista elegeu 20 eurodeputados que, na sua perspectiva, terão um papel vital durante o próximo mandato.

Para a eurodeputada do PS esta distinção reflecte o trabalho e a dedicação em prol das causas europeias e dos europeus ao longo do seu mandato no Parlamento Europeu, em áreas fundamentais como a Saúde, o Ambiente, a Protecção Civil, entre outras. “Quando iniciei o mandato assumi a missão de representar e trabalhar pela presença de Portugal e das regiões autónomas no Parlamento Europeu, em diálogo constante com cidadãos e instituições. O foco foi sempre fazer mais e melhor pelos cidadãos europeus – e em especial pelos portugueses. Esta distinção é um reconhecimento pelo empenho, compromisso e dedicação, meu e da minha equipa, ao longo destes quase cinco anos”, afirma.

No âmbito dos prémios da The Parliament Magazine, Sara Cerdas estava nomeada para 'Eurodeputada do Mandato'.

Os MEP Awards são uma iniciativa anual que visa reconhecer o trabalho dos membros do Parlamento Europeu em diversas áreas. A edição deste ano reconheceu aqueles que mais se destacaram no mandato 2019-2024.