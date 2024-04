João Bonal Silva nomeado Cônsul Honorário do Cazaquistão na Madeira

João Bonal Silva tomou, esta tarde, posse como Cônsul Honorário do Cazaquistão na Madeira, numa cerimónia que se realizou na Quinta Magnólia.

Com a presença do Embaixador do Cazaquistão em Portugal, Daulet Batrashev, foi destacado que a existência deste novo consulado na Região será uma “ponte crucial” para a relação entre os dois países.

Esta ocasião representa uma oportunidade valiosa para ambos os países. Será importante não só em termos de Turismo, mas também no estabelecimento de futuras relações comercais. Acredito firmemente que a presença deste consulado na Região será uma grande mais-valia. João Bonal Silva, Cônsul Honorário do Cazaquistão

Ver Galeria Cerimónia da Tomada de Posse, Fotos Miguel Espada/ASPRESS

As instalações do consulado ficam localizadas no Funchal, na Rua da Alfândega, n.º 10, quarto andar, e vai contar com todo o tipo de serviços consulares. "Desde que seja preciso prestar auxílio às próprias pessoas do Cazaquistão que possam vir aqui de férias e auxílio também em questões comerciais, com vista a abertura de possíveis negócios na Madeira. Portanto, é todo o tipo de apoio logístico que seja necessário", explicou.