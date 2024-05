Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Casas vazias dão para 72% das carências de habitação. Estudo do Instituto Nacional de Estatística revela que a Madeira é a região com maior taxa de sobrelotação do País. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 2 e 3.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. ‘Adopte um avô’ para combater a solidão. 72 anos separam Joana da dona Maria. A jovem estudante da ‘Jaime Moniz’ tornou-se inseparável da utente do Lar do Vale Formoso. Projecto inédito engloba 12 idosos e dois grupos de alunos.

Na Justiça, ex-bancário desviou mais de 200 mil do multibanco. Homem de 49 anos tinha responsabilidades num balcão do Anadia.

Já na política, “Tenho falta de confiança neste PSD”. José Manuel Rodrigues fecha a porta a coligação com o Chega e a acordos de governação com Albuquerque. Admite, contudo, entendimentos parlamentares em prol da estabilidade.

Por fim, na Cultura, Djeff e Sini no Summer Opening. DJs actuam no Palco Azáfama Electrónica *Vítor Kley, Ornatos Violeta e D.A.M.A no MEO Sons do Mar em Setembro.

