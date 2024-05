Machico recebe esta noite concerto de António Zambujo

António Zambujo regressa hoje à Madeira para encantar o público com as suas músicas. Desta vez, o concerto, que está marcado para as 21 horas, na Praça do Fórum Machico, assinala as festas do Dia do Concelho de Machico e marca a estreia do seu álbum 'Cidade'.

Conforme noticiado oportunamento na edição impressa do DIÁRIO, a Câmara Municipal de Machico, considera que este espectáculo de Zambujo "reflecte a aposta e valorização da música de qualidade, neste que é um ponto alto do programa festivo municipal”.

A autarquia tem a certeza de que este será “um concerto de excelência” ou não estivéssemos a falar de “uma das vozes portuguesas mais consagradas da actualidade”. Com este espectáculo, a Câmara machiquense, liderada por Ricardo Franco, reforça o compromisso com a população através de actividades culturais que dignificam, cada vez mais, ‘As Festas do Concelho’.

‘Cidade’, é o seu décimo álbum de estúdio, inteiramente composto e escrito por Miguel Araújo. Deste disco fazem parte os ‘singles’ ‘Dancemos Um Slow’ e ‘Leva-me de Mim’. As letras das músicas espelham a solidão conturbada característica das cidades e a sua conjugação com as composições completam o desejo de Miguel Araújo de ver um álbum inteiro da sua autoria ser interpretado por aquele que é o seu cantor preferido, nas palavras do próprio.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 8h00 - Inauguração Meu Super Porto Moniz II;

- 9h00 - Arguidos Processo Rota do Viajante II ouvidos em Tribunal;

- 10h00 - Miguel Albuquerque estará na entrega de quatro viaturas a três Instituições Particulares de Solidariedade Social, no Centro Cultural John dos Passos

- 10h00 - Conferência - Debate 'Europa Viva', na Sala de sessões - Escola Secundária de Francisco Franco;



- 10h00 - Oficina temática de gravura sobre o tema 'O jardim: uma obra maior que a vida', no MUDAS.Museu

- 10h00 - CHEGA realiza visita à ACIF

- 10h00 - Jorge Carvalho estará presente,na sessão de abertura do Encontro Regional de Clubes Europeus, na Escola Secundária de Jaime Moniz.

- 10h30 - PS-Madeira reúne-se com a Associação Académica da Universidade da Madeira

Instalações da Associação np Campus da Penteada

- 11h00 - Miguel Albuquerque intervirá na sessão de encerramento das Comemorações do Dia Internacional do Enfermeiro, na Sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça

- 11h00 às 15h00 - Festival Regional de Dança Escolar da RAM 2024, na Placa Central da Avenida Arriagaa

- 11h30 - JPP realiza acção Política, junto ao Mercado dos Lavradores, Funchal

- 12h00 - PSD Madeira realiza iniciativa Política no Campus Universitário da Penteada, Funchal

- 12h30 - José Manuel Rodrigues estará presente, na sessão de abertura da 34ª Jornadas de Medicina Familiar da Madeira e Continente, no Hotel Vidamar no Funchal

- 14h00 - PTP promove Iniciativa Política no Hospital Dr. Nélio Mendonça

- 14h30 - Conferência sobre o Dia da Europa na, Sala da Assembleia Municipal do Funchal

- 15h00 - BE Reúne com representantes da Associação Nacional de Professores, na Sede regional do BE

- 15h00 - Sessão de divulgação do Sistema de Incentivos INOVAÇÃO 2030



- 14h30 às 18h00 - Baile Oitocentista na Madeira Romântica, no Palácio de São Lourenço

- 16h30 - CDU promove Tribuna Pública em que participará Edgar Silva e Sandra Pereira, na Praça do Carmo

- 17h00 - Torneio Nacional Futebol de Rua - Madeira, no Campos de jogos da Ribeira Grande - Santo António

- 18h00 - Abertura da Feira Gastronómica de S. Roque, no Miradouro de São Roque

- 18h30 - Associação de Voleibol da Madeira promove alestra que terá como orador principal o Presidente da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), Ary Graça, na Sala Renny Teixeira - Hotel Barceló Funchal Oldtown

- 18h30 - FNAC conversa sobre o impacto transformador da inteligência artificial generativa, no Auditório da FNAC Madeira

- 18h30 - CDS realiza conferência de imprensa, junto ao Bar de apoio do Centro Cívico da Ribeira Seca - Machico

- 19h00 - 1º Aniversário do Restaurante Grapes & Bites, na Avenida do Infante.

- 19h30 - Paróquia de Machico realiza conferência "Importância dos Núcleos Museológicos e Patrimoniais e o contributo para o desenvolvimento das localidades", na Matriz de Machico.

- 22h00 - Festival Aqui Acolá, na Ponta do Sol

22h00 - Moonspell, na Avenida 1.º de Maio

23h30 - The Legendary Tigerman, no Largo do Pelourinho





CURIOSIDADES:

- Dia Mundial do Lúpus e Dia Internacional da Argânia;

- Este é o centésimo trigésimo primeiro dia do ano. Faltam 235 dias para o termo de 2024;

EFEMÉRIDES:

1919 - É promulgada a Lei de Águas, que passa a gerir os recursos hídricos nacionais.

1922 - É formalmente criada, em Lisboa, a Federação Portuguesa de Esgrima.

1939 - É fundado o Rio Ave Futebol Clube.

1940 - II Guerra Mundial. As forças nazis invadem a França, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo. Demite-se o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain. É substituído por Winston Churchill.

1958 - Humberto Delgado, candidato da Oposição Democrática à Presidência Portuguesa, pronuncia a frase "Obviamente, demito-o" sobre Salazar, numa conferência de imprensa no Café Chave d'Ouro, em Lisboa.

1972 - José Afonso interpreta pela primeira vez em público "Grândola Vila Morena", em Santiago de Compostela.

1984 - Após dez dias em estado de coma, morre em Lisboa o ciclista português Joaquim Agostinho, aos 41 anos.

1986 - Um incêndio destrói o Teatro Maria Vitoria, em Lisboa.

1991 - O Papa João Paulo II começa uma visita de quatro dias a Portugal.

1994 - Nelson Mandela é investido Presidente da África do Sul, um dia depois de consagrado pelo Parlamento recém-eleito.

1997 - O supercomputador da IBM Deep Blue vence o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov.

2005 - Inauguração, em Berlim, Alemanha, do Memorial do Holocausto em homenagem aos seis milhões de judeus assassinados pelo regime nazi durante a II Guerra Mundial.

2006 - A Agência Espacial Europeia confirma a chegada da nave Vénus Express à órbita do planeta Vénus.

2008 - A portuguesa Vanessa Fernandes conquista, em Lisboa, o quinto título europeu consecutivo de triatlo, batendo assim o recorde do holandês Rob Barel, que conquistou quatro títulos consecutivos entre 1985 a 1988.

2018 - O Governo aprova a nova Lei das Finanças Locais, que aumenta a participação das autarquias nas receitas públicas e prevê o Fundo de Financiamento da Descentralização.

2019 - A Assembleia da República chumba, com os votos do PSD, PS e CDS-PP, a reposição integral do tempo de serviço congelado dos professores que havia sido aprovada na comissão parlamentar de Educação com o apoio do Bloco, PCP e PEV.

2022 - A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprova um pacote de 40 mil milhões de dólares (38 mil milhões de euros) para a Ucrânia, reforçando o apoio a Kiev.

PENSAMENTO DO DIA: