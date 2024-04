Programa-piloto A'rchipel.eu' apoiou duas entidades na Madeira

O programa-piloto 'Archipel.eu', lançado em Outubro de 2021 e co-financiado pela União Europeia, chegou ao fim, tendo apoiado no processo duas entidades madeirenses, a Associação de Bandolins da Madeira e a Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira.

"Liderado pelo Institut Français, pela OCTA - Associação dos Países e Território Ultramarinos e pela APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica, o projeto oferecia oportunidades de financiamento a artistas e entidades das Regiões Ultraperiféricas da União Europeia e dos Países e Territórios Ultramarinos, fazendo face aos desafios enfrentados nestas regiões", explica uma nota de imprensa de balanço.

"Assim sendo, foram lançados, ao longo destes dois anos, quatro convites à apresentação de projetos, obtendo uma resposta positiva no que diz respeito ao número de candidaturas apresentadas por parte do setor cultural e criativo. Entre os quatro convites de apresentação de projetos: Fundo para a Salvaguarda e Promoção do Património Cultural Imaterial das Regiões Ultraperiféricas e dos Países e Territórios Ultramarinos, Networking e Cooperação Cultural, A Coleção - Archipel.eu Edição Especial e Fundo de Mobilidade, foram recebidas 250 candidaturas de projetos, sendo 51 aprovadas e, deste número, 49 totalmente implementados, sendo outros dois cancelados", acrescenta.

Sendo que "um dos objetivos principais do projeto era financiar no mínimo 65 projetos, distribuídos pelo menos por 22 artistas e 43 organizações culturais", salienta, "o resultado foi além do esperado, na medida em que o projeto obteve uma taxa média de sucesso de 22,9%, indicando um grau de interesse positivo nas iniciativas implementadas. Na Madeira, duas entidades foram apoiadas pelo Fundo para a Salvaguarda e Promoção do Património Cultural Imaterial das Regiões Ultraperiféricas e dos Países e Territórios Ultramarinos: a Associação de Bandolins da Madeira com o projeto 'Madeira Mandolin Route' e a AFERAM - Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira com o projeto 'AtreMar', desenvolvido em parceria com a Associação Casa Invisível".

Quanto ao "relatório com os resultados do projeto, bem como com as recomendações para futuras oportunidades de financiamento para as Regiões Ultraperiféricas e para os Países e Territórios Ultramarinos, encontra-se disponível no site oficial do programa-piloto: www.programme-archipel.eu. Informa-se, ainda, que o Mapeamento Cultural Archipel.eu, que visa ligar os profissionais da cultura destas regiões, disponibilizando os contactos de artistas e entidades culturais disponíveis para networking e colaboração em diversas áreas, também está disponível no sítio acima referido", deixa a nota.

Por fim, termina lembrando que "o papel da APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica no Consórcio do Archipel.eu passou pela criação da estratégia de comunicação, através do desenvolvimento e gestão do site oficial do projeto (disponível em quatro idiomas), sendo ainda responsável pela identidade visual do projeto e comunicação global. Além disso, prestou apoio na realização de trabalhos às candidaturas, beneficiários e à mobilidade dos artistas, ao nível das Regiões Ultraperiféricas portuguesas - Madeira e Açores - e espanholas", conclui.