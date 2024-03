Três voos divergidos devido ao mau tempo na Madeira

Três voos com destino à Madeira, provenientes dos Aeroportos de Lisboa e Porto, foram obrigados a divergir ao final da tarde desta sexta-feira devido ao mau tempo que se fez sentir na Região.

De acordo com a informação disponível, a operação na Madeira registou alguns constrangimentos devido à força do vento, tendo acabado por afectar, ao final do dia, três chegadas e outras três partidas.

Voo Partida

Companhia

Origem Direcção TP1693 19h10 TAP Portugal Lisboa Lisboa TP1711 19h36 TAP Portugal Porto Lisboa FR387 19h38 Ryanair Lisboa Lisboa

Após algumas voltas, os dois voos operados pela companhia de bandeira portuguesa, bem como o voo da 'low-cost' irlandesa, acabaram por divergir para o Aeroporto de Lisboa.

A força do vento que também condicionou a ligação inter-ilhas operada pela Binter. A partida para o último voo do dia, desde o Porto Santo, estava agendada para as 19h55, mas o ATR-72 só aterrou em Santa Cruz pelas 23h40.

Confusão em Lisboa envolve passageiros com destino à Madeira Em causa estará a alegada avaria detectada numa das aeronaves da 'low-cost' que, após a aterragem em Santa Cruz, por volta das 15h30, não regressou ao Aeroporto de Lisboa

De acordo com os dados da estação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) instalada na pista de Santa Catarina a rajada mais forte chegou aos 75 km/h (18h00).

Intensidade que se manteve praticamente inalterada nas horas seguintes: 63 km/h (19h00), 50 km/h (20h00), 64 km/h (21h00), 63 km/h (22h00), 56 km/h (23h00).