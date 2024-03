Santa Clara vence AVS e deixa Nacional mais perto da subida à I Liga

O Santa Clara isolou-se hoje no comando da II Liga de futebol e ficou mais perto da subida, ao vencer no reduto do concorrente direto AVS por 2-1, graças a duas grandes penalidades, a sete jornadas do fim. Este resultado também serve ao Nacional, que ficou mais perto do 2.º lugar, que dá acesso à I Liga. Na próxima sexta-feira a equipa madeirense recebe o AVS no Estádio da Madeira.

A responsabilidade do jogo e o equilíbrio de valores levaram a melhor sobre a qualidade esperada nesta cimeira de líderes, com o Santa Clara a ser bafejado já depois da meia hora com uma grande penalidade, por alegado derrube de Alaba a Paulo Henrique.

Bruno Almeida adiantou os açorianos aos 33 minutos, na sequência da sua melhor jogada.

Os locais, por sua vez, encontraram os corredores bem vigiados e não conseguiram criar em quantidade para o goleador Nené, muito e bem vigiado.

Tunde atirou ao lado na resposta ao golo sofrido e Mercado acertou no guarda-redes Gabriel Batista, no melhor que o AVS produziu numa primeira parte que não deixou saudades.

Perto do intervalo, Anthony tentou aliviar a bola em livre lateral do Santa Clara e quase marcava na própria baliza.

O AVS acentuou o domínio no segundo tempo e a maior intensidade em campo deu resultado aos 51 minutos, pelo inevitável Nené, a empurrar com o ventre a bola para o empate, após canto da direita.

Os locais pareciam lançados para a reviravolta, mas um alívio defensivo mal calculado de Zé Ricardo acertou em Bruno Almeida, para mais um penálti que o próprio converteu, aos 60 minutos, devolvendo a vantagem aos açorianos.

Este golo, contra a corrente do jogo, pesou muito nos locais e deu ânimo redobrado aos açorianos, que cerraram fileiras. Para a defesa do resultado contou ainda Gabriel Batista, decisivo a defender o cabeceamento do central Anthony, aos 80 minutos.

Numa transição rápida, e após ressalto feliz, Ricardinho permitiu a defesa a Trigueira, desperdiçando o terceiro, aos 88.

Após este feliz triunfo, o Santa Clara recuperou a liderança isolada, agora com 59 pontos, mais três do que o AVS, segundo, e também em zona de subida direta, com os mesmos 56.