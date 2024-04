Vinho Madeira que viajou até ao Brasil desselado no Funchal para recolha de amostras

O Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) realizou a desselagem de uma pipa com vinho Madeira transportada pelo navio-escola "Sagres", no âmbito das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente informou que o IVBAM "realizou hoje a cerimónia de desselagem do Vinho da Roda", a partir de uma pipa de 100 litros de vinho Madeira embarcado no navio da República portuguesa (NRP) "Sagres" e de outra pipa que permaneceu no Funchal.

Uma pipa de vinho Madeira foi embarcada, em 29 de julho de 2022, no navio-escola "Sagres, no Funchal, depois de ter zarpado de Lisboa, em 24 julho, numa viagem com destino ao Brasil, com vista à participação nas comemorações dos 200 anos da independência do país sul-americano.

O navio da Marinha Portuguesa, que permaneceu no porto do Funchal até 01 de agosto, seguiu viagem durante três meses, parando em diversos portos, nomeadamente Salvador da Baía (Brasil) e Mindelo (Cabo Verde).

O objetivo do transporte da pipa de vinho Madeira destinou-se a recriar a epopeia do chamado Vinho da Roda, ou Torna Viagem, uma prática datada do século XVII, quando o produto era transportado para as Índias nos porões dos navios, e após 328 dias no mar, a pipa com 100 litros de vinho Madeira foi devolvida ao IVBAM.

"Esta ação evidenciou um ato simbólico na história do vinho Madeira, realçando uma das peculiaridades de um vinho que conta com quase 600 anos recheados de histórias que o tornam único e famoso no Mundo inteiro", é salientado na nota.

Segundo a Secretaria Regional, do vinho Madeira que foi no NRP "Sagres" em 2022 (TN de 2004) e regressou em 2024, foram desseladas e colhidas três amostras da pipa número um, que regressou do Brasil e Cabo Verde, e da pipa número dois, que ficou no IVBAM "como testemunha".

"Estas serão as únicas amostras a entregar na DLP [Divisão de Laboratórios e Câmara de Provadores] para comparação de resultados", é ainda referido na nota.

A cerimónia de desselagem contou com a presença da secretária Regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, e do comandante da Zona Marítima da Madeira, capitão-de-mar-e-guerra Rui Manuel Rodrigues Teixeira.

O Vinho da Roda surgiu do transporte de pipas do vinho Madeira nos porões dos navios e de, no decurso dessas navegações, por vezes, o vinho regressar a Portugal, apresentando uma "qualidade acrescida" e um "benefício objetivo das suas características".

Foi, então, que tonéis de vinho Madeira passaram a ser enviados regularmente para as Índias, com o objetivo único de promover o seu enriquecimento e a sua valorização, uma prática do século XVII que a Marinha e o IVBAM recriaram com a viagem da pipa de 100 litros ao Brasil e a Cabo Verde entre 2022 e 2023.

O NRP Sagres é um grande veleiro com 90 metros de comprimento, quatro mastros e armação em barca, construído nos estaleiros navais Blohm & Voss, na Alemanha, tendo sido lançado à água em 30 de outubro de 1937.