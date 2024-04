Artur Jorge abandona Braga e protagoniza 11.ª mudança na I Liga

O técnico Artur Jorge tornou-se hoje no 11.º treinador a deixar uma equipa da presente edição da I Liga portuguesa de futebol, ao trocar o Sporting de Braga pelo Botafogo, do Brasil, após a 27.ª jornada.

Depois de bater o Portimonense (5-3) no Algarve, no fecho da ronda, Artur Jorge anunciou a saída do emblema bracarense, situação que foi agora confirmada oficialmente pelo atual quarto classificado da prova.

A mês e meio do fim da época, o Sporting de Braga terá de procurar novo treinador, numa altura em que apenas disputa o campeonato, com a possibilidade de ainda subir ao terceiro posto, já que está a dois pontos do FC Porto.

Com vários anos nas camadas jovens do clube, aos 52 anos, Artur Jorge, antigo central e capitão, estava a cumprir apenas a segunda época na equipa principal.

Nas contas das mudanças de treinadores da I Liga, Artur Jorge sucede a João Pedro Sousa, que em março foi afastado do comando do Famalicão por troca com Armando Evangelista.

João Pedro Sousa sucedeu a Pedro Moreira na lista de 'chicotadas', tendo este sido afastado do comando do Casa Pia na 21.ª jornada, apenas 86 dias depois de ter assumido o cargo, em 21 de novembro do ano passado, quando rendeu Filipe Martins, que deixou os 'gansos' à 11.ª jornada. Gonçalo Santos é o atual treinador do Casa pia.

O anterior treinador a ser afastado tinha sido o espanhol Pablo Villar, que foi rendido no 'banco' do Vizela pelo compatriota Rúben de la Barrera, à 14.ª jornada, em dezembro último.

Para além destes, o Vitória de Guimarães e Casa Pia (duas vezes) e Boavista, Vizela, Desportivo de Chaves, Estoril Praia e Arouca, todos com uma 'chicotada psicológica', também mexeram nos comandos técnicos na presente temporada.

Logo à primeira jornada, e após um triunfo na Amadora, Moreno 'bateu com a porta' no Vitória de Guimarães, mas o substituto pouco durou na 'Cidade Berço': o brasileiro Paulo Turra liderou os minhotos em cinco jogos na I Liga, obteve apenas duas vitórias e ainda foi eliminado da Taça da Liga pelo secundário Tondela, sendo rendido por Álvaro Pacheco, à sétima jornada.

Pelo meio, o mesmo Moreno rumou a Chaves, sendo contratado para a posição de José Gomes, à quinta ronda, depois de os transmontanos averbarem cinco derrotas no mesmo número de jogos no campeonato.

Antes de assumir o conjunto vimaranense, Álvaro Pacheco tinha sido substituído no Estoril Praia por Vasco Seabra, à sexta jornada, enquanto o final da 11.ª ronda trouxe duas alterações de uma assentada, no Casa Pia e no Arouca, com as entradas de Pedro Moreira e Daniel Sousa para os postos de Filipe Martins e Daniel Ramos, respetivamente.

A cumprir a segunda passagem pelo 'banco' do Boavista, Petit foi outra das 'vítimas' dos resultados, em dezembro do ano passado, estavam decorridas 13 jornadas, sendo rendido no cargo por Ricardo Paiva.