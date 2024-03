Sporting e Benfica com adversários acessíveis na I Liga antes do dérbi

O Sporting, líder da I Liga portuguesa de futebol, e o perseguidor Benfica defrontam equipas envolvidas na luta pela manutenção na 27.ª jornada, Estrela da Amadora e o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, respetivamente, na antecâmara do dérbi lisboeta.

A uma semana do decisivo embate da 28.ª ronda, marcado para 06 de abril, os 'leões' procuram, pelo menos, conservar a vantagem de um ponto sobre o campeão e atual segundo classificado, a que acresce o conforto de terem menos um jogo realizado, com o Famalicão, adiado por razões de segurança.

No regresso do campeonato após a pausa para os compromissos das seleções, os principais candidatos ao título jogam na sexta-feira, um dia inabitual, devido ao confronto entre ambos na terça-feira, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, quatro dias antes de novo duelo para a I Liga.

Apesar de ter pela frente o 13.º classificado, apenas três pontos acima da 'zona vermelha' da classificação, o Sporting não esquecerá na deslocação à Amadora as dificuldade que sentiu em casa, na primeira volta, onde se impôs por 3-2, depois de ter estado a perder por 2-1.

O treinador Rúben Amorim conta com a eficácia do avançado sueco Viktor Gyökeres, melhor marcador da competição, com 22 golos, para contrariar o percurso menos brilhante na condição de visitante, na qual perdeu os únicos pontos até ao momento, uma vez que no estádio José Alvalade apresenta um registo 100% vitorioso.

O Benfica também reúne claro favoritismo na receção ao Desportivo de Chaves, último posicionado, já a seis pontos da primeira equipa em zona de manutenção direta, que na primeira volta perdeu por 2-0 na receção ao campeão em exercício.

A equipa treinada pelo alemão Roger Schmidt, que não poderá utilizar o defesa central António Silva, devido a suspensão, não poderá desperdiçar qualquer ponto frente aos flavienses, uma vez que, além da perseguição ao Sporting, quer evitar a aproximação do FC Porto.

Os 'dragões' ocupam o terceiro lugar, a seis pontos de distância dos 'encarnados', e, tal como os rivais, vão defrontar no sábado uma equipa que luta pela permanência no escalão principal, o Estoril Praia, 14.º classificado, que foi goleado por 4-0 na Taça de Portugal, mas derrotou o FC Porto na I Liga e na Taça da Liga.

A formação orientada por Sérgio Conceição tenta alcançar a quarta vitória seguida, que constituiria a melhor série no campeonato, iniciada com a goleada por 5-0 ao Benfica, apesar de ter conquistado apenas dois triunfos fora de casa nos últimos seis encontros.

O Sporting de Braga, quarto colocado, com menos cinco pontos do que o FC Porto, encerra a jornada na segunda-feira, no estádio do Portimonense, 16.º e antepenúltimo, na expectativa de capitalizar o embate entre Vitória de Guimarães e Moreirense, quinto e sexto posicionados.

Apesar de Sporting e Benfica concentrarem as atenções na sexta-feira, a 27.ª ronda arranca com a receção do Gil Vicente ao Famalicão, oitavo e nono posicionados, em igualdade pontual, que, em caso de vitória, podem dar um passo quase decisivo rumo à manutenção.

Programa da 27.ª jornada:

- Sexta-feira, 29 mar:

Gil Vicente -- Famalicão, 15:30

Benfica -- Desportivo de Chaves, 18:00

Estrela da Amadora -- Sporting, 20:30

- Sábado, 30 mar:

Arouca -- Farense, 15:30

Vitória de Guimarães -- Moreirense, 15:30

Boavista -- Rio Ave, 18:00

Estoril Praia -- FC Porto, 20:30

- Domingo, 31 mar:

Vizela -- Casa Pia, 18:00

- Segunda-feira, 01 abr:

Portimonense -- Sporting de Braga, 20:15