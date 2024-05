Hamas reitera que fim da guerra é condição para acordo com Israel

Um responsável do movimento islamita palestiniano Hamas, a negociar na capital egípcia uma trégua na Faixa de Gaza, reiterou hoje que "em nenhuma circunstância aceitará um acordo que não preveja explicitamente o fim da guerra".

"As nossas informações confirmam que Netanyahu [primeiro-ministro israelita] retarda um acordo por cálculos pessoais", afirmou à agência noticiosa AFP o mesmo responsável, que pediu para não ser identificado.

Benjamin Netanyahu tem reafirmado estar determinado a realizar uma grande ofensiva contra Rafah, uma cidade no sul da Faixa de Gaza que considera ser o último reduto do Hamas, e exclui terminar a guerra em curso há cerca de sete meses antes de ter aniquilado o movimento islamita.

Os mediadores do conflito - Egito, Qatar e Estados Unidos - têm tentado uma trégua entre Israel e o Hamas, incluindo uma pausa na ofensiva israelita e a libertação de palestinianos em troca da libertação de reféns feitos durante o ataque do Hamas contra Israel a 07 de outubro de 2023.

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas apenas houve uma trégua, no fim de novembro, que durou uma semana e permitiu a libertação de 105 reféns, incluindo 80 israelitas e de dupla nacionalidade, em troca de 240 palestinianos que tinham sido detidos por Israel.

O responsável do Hamas que falou à AFP acusou Israel de procurar "recuperar os seus reféns sem ter que cessar a sua agressão a Gaza".

Um alto responsável israelita afirmara anteriormente que o Hamas "impediu qualquer possibilidade de um acordo" de trégua ao insistir no fim da guerra nas suas discussões com os mediadores no Cairo, no Egito.