"Este executivo manifesta desorientação em tantas áreas de governação"

A Coligação Confiança tem estado atenta à actualidade informativa e diz que, nas últimas semanas, a Câmara do Funchal tem estado debaixo de fogo com vários indicadores negativos a serem tornados público e ainda com diversas entidades a manifestar desagrado com a inacção do município em várias áreas da governação. A observação foi feita esta tarde de quarta-feira, durante a Reunião de Executivo municipal desta semana, conforme refere em comunicado à imprensa.

Findo o primeiro trimestre deste ano, é altura de fecho de contas estatísticas de 2023, que não têm sido generosas para a gestão municipal da Câmara do Funchal, nomeadamente no que diz respeito à insegurança, ao trânsito e ao acesso à habitação. Esta semana ficou-se a saber que a violência doméstica no Funchal encontra-se nos valores mais elevados dos últimos 5 anos, enquanto a criminalidade atinge máximos de 12 anos, com episódios violentos a se repetirem na baixa funchalense. No que concerne à habitação, o Funchal lidera a escalada das rendas, com um aumento de 24% para 11€/m2, dificultando o acesso à habitação aos residentes, enquanto continuam a ocorrem situações em que famílias do Funchal são despejadas das suas habitações, sem que o município apresente solução empurrando as pessoas para situações de alojamento precário, fora do concelho. Na mobilidade, surgem diversas reclamações de estacionamento irregular que se multiplica por toda a cidade, com reflexos evidentes no trânsito caótico que se faz sentir, sem que o município estabeleça regras ou fiscalize o aumento exponencial de novas empresas ‘rent-a-car’ que promovem o parqueamento no espaço público. Nem a política animal do município é poupada, com retrocessos a vários níveis no bem-estar animal, tendo o próprio Provedor Regional do Animal vindo a terreno criticar a ausência de trabalho deste executivo nesta matérias. Coligação Confiança

Miguel Silva Gouveia diz que, o que se tem vindo a assistir, é que "este executivo manifesta desorientação em tantas áreas de governação, mostrando a sua incapacidade em dar resposta aos problemas dos funchalenses que, como se constata em relatórios oficiais, se vão agudizando".

O líder da oposição na CMF lamenta que “as propostas da Confiança para fazer face a estes problemas tenham sido sistematicamente reprovadas pela maioria PSD, o que demonstra que tudo fizeram para chegar ao poder, mas agora que o detêm não sabem como utilizá-lo em benefício da população”.

E critica “a falta de coragem política do actual executivo municipal em aceitar a colaboração da Confiança” e dá como exemplos a proposta de criação de uma Polícia Municipal, a proposta de implementação de Medidas de Protecção à Habitação, a proposta de criação de Casas de Transição para Vítimas de Violência Doméstica, a proposta de criação de um Regulamento para a Mobilidade Suave e a Proposta de criação do Regulamento do Animal, "todas elas apresentadas pela Confiança durante este mandato, e que mereceram o chumbo do PSD".