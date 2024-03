José Manuel Fernandes, o "eurodeputado influente" que assume pasta da Agricultura

José Manuel Fernandes, tido como um dos eurodeputados mais influentes do Parlamento Europeu, vai assumir o Ministério da Agricultura e Pesca, tendo entre as suas bandeiras o combate às alterações climáticas e a luta contra a perda da biodiversidade.

Natural de Vila Verde, Braga, o novo ministro da Agricultura, que nasceu em 1967, é licenciado em Engenharia de Sistemas e Informática pela Universidade do Minho e estuda Direito.

Enquanto eurodeputado, desde 2009, José Manuel Fernandes abraçou as alterações climáticas, defendendo que, "no mínimo, têm de ser mitigadas".

Das suas lutas fazem igualmente parte a perda de biodiversidade e a degradação dos serviços ecossistémicos, bem como a promoção da biodiversidade.

"Os nossos produtos locais e as nossas tradições são forças que podemos potenciar e ampliar", referiu o social-democrata no seu perfil de eurodeputado.

José Manuel Fernandes foi eleito um dos deputados do Parlamento Europeu mais influentes, segundo o 'ranking' BWC EU Influence.

Conhecido pela sua ligação aos assuntos europeus, o minhoto não é estranho à agricultura, uma vez que integrou até então esta comissão em Bruxelas.

Até agora, não é conhecido se as florestas e os animais regressam à tutela do Ministério da Agricultura, um dos compromissos assumidos pela Aliança Democrática (AD) durante a campanha eleitoral, e uma "linha vermelha" para os agricultores.

O setor, que defende que o Ministério da Agricultura perdeu relevância com a ex-ministra Maria do Céu Antunes (PS), espera também que o novo ministro olhe com especial atenção para temas como a água, a execução do Plano de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020 e a reprogramação do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC).

Outro dos temas que provocou "agitação" entre o setor foi a retirada de competências das Direções Regionais de Agricultura para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, situação que esperam agora ver reposta.

José Manuel Fernandes foi também presidente da Agência para o Desenvolvimento Regional do Cávado e presidente da Associação de Municípios do Vale do Cávado.

Em 2023, recebeu a condecoração da ordem de Rio Branco no grau de grande oficial pelas mãos do embaixador do Brasil na União Europeia.

Esta distinção reconhece o trabalho realizado enquanto presidente da delegação parlamentar para as relações da União Europeia com a República Federativa do Brasil.

O agora governante integrou o Conselho Geral da Comissão de Coordenação da Região Norte e o Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

José Manuel Fernandes foi também presidente da JSD -Juventude Social Democrata de Vila Verde (1992-1993), líder da comissão política distrital de Braga da JSD (1994-1996) e presidente da Câmara Municipal de Vila Verde (1998).