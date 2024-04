Gangues invadem Biblioteca Nacional do Haiti

Elementos dos gangues armados que já controlam uma grande parte de Porto Príncipe, capital do Haiti, invadiram hoje a Biblioteca Nacional do país, disse o diretor da instituição à agência France-Presse.

"Disseram-me que os bandidos estão a levar o mobiliário e também destruíram o gerador do edifício. Alertei a polícia para uma intervenção rápida. Temos documentos raros, com mais de 200 anos, de grande importância patrimonial que correm o risco de serem queimados ou danificados", revelou Dangelo Néard.

Após alguns dias de relativa acalmia, os gangues retomaram na segunda-feira os ataques em vários pontos da capital.

Na semana passada atacaram e pilharam as instalações da Escola Nacional de Artes e da Escola Normal Superior, duas universidades localizadas na capital.

O país tem sido devastado durante décadas pela pobreza, desastres naturais, instabilidade política e violência de gangues.

Desde finais de fevereiro, poderosos gangues do Haiti uniram esforços para atacar esquadras de polícia, prisões, o aeroporto e o porto marítimo, mergulhando o país no caos e forçando a saída do primeiro-ministro, Ariel Henry, que renunciou em 11 de março para dar lugar a um conselho de transição.

Mais de três semanas depois, a formação do conselho ainda não foi concluída, devido a divergências entre os partidos políticos e outras partes interessadas que deveriam nomear o próximo primeiro-ministro e dúvidas sobre a própria legalidade de tal organismo.