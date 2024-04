Cama de hotel onde Ronaldo dormiu na Eslovénia vai ser leiloada?

Na passada segunda-feira foi amplamente difundido, em Portugal e no resto do Mundo, que um hotel iria leiloar a cama onde Cristiano Ronaldo tinha dormido e que o valor da sua venda seria doado para a caridade. Mas será que essa insólita boa acção se confirmou?

No dia 26 de Março, Portugal deslocou-se até Ljubljana, capital da Eslovénia, para defrontar a selecção local num jogo amigável, que acabou por perder 2-0. Além das habituais notícias da partida e dos seus acontecimentos, houve uma publicação, oriunda daquele país da Europa Central, que surgiu dias depois e que fez 'sucesso' mundial.

O jornal esloveno '24ur.com' publicava, no dia 1 de Abril, que o Grand Plaza Hotel, que alojou a 'equipa das quinas', iria leiloar a cama onde dormiu o atleta madeirense.

"Como este foi um evento bastante especial e único, decidimos criar uma surpresa igualmente única da qual todos os fãs podem participar. Não sabemos quando teremos novamente a oportunidade de receber Cristiano Ronaldo na Eslovénia. Num leilão especial, ofereceremos a cama na qual o astro Cristiano Ronaldo dormiu connosco", anunciava então a unidade hoteleira através da publicação de imprensa local, que acrescentava ainda que o leilão iria realizar-se no final do mês, com um preço inicial de 5.300 doláres (4.923 euros), e que o seu valor final seria doado para a caridade.

Artigo do jornal esloveno

A informação do leilão depressa ganhou repercussão naquele país, mas também 'viajou' para Portugal, onde diversos meios de comunicação social noticiaram e destacaram o leilão de beneficiência.

Várias notícias nacionais

Mas, como Cristiano Ronaldo é também um fenómeno e uma estrela mundial e como, praticamente, tudo o que faz vira notícia, a imprensa internacional também não tardou em dar conta da história do leilão. O Mundo Deportivo (Espanha), o Daily Mail (Reino Unido), a ESPN Brasil, o Wion (Índia), o beinSports (Qatar), Saravejo Times (Bósnia e Herzegovina) foram alguns desses exemplos desses órgãos de comunicação social.

Várias notícias internacionais

Vídeo publicado na conta de Youtube da ESPN Brasil:

No entanto, existiu um pequeno (grande) pormenor que passou despercebido a todas estas publicações. A data da sua publicação.

A notícia foi escrita no dia 1 de Abril, que é mais conhecido por ser o 'Dia das Petas'. Tal como o DIÁRIO, várias marcas aproveitam esta data para brincar e tentar 'enganar' os seus consumidores de forma divertida. E foi precisamente isso que o jornal esloveno, em conjunto com o hotel, arquitectaram.

"Na segunda-feira, 1.º de Abril, deixámos crescer o nariz com o Grand Plaza Hotel. Informámos que o hotel vai vender em leilão a cama em que dormiu a estrela portuguesa Cristiano Ronaldo durante a sua visita à Eslovénia, mas isso não vai acontecer", pode ler-se na publicação onde o jornal vem dar conta da sua pequena malícia. "Todos nós gostamos de brincar um pouco no Dia das Mentiras, por isso não nos culpe pela nossa piada."



Todavia, o jornal informa que a foto publicada é realmente a cama em que Ronaldo "sonhou" como iria derrotar o seu adversário. "Claro que só sonhava, porque os eslovenos marcaram duas vezes à selecção portuguesa e os portugueses não conseguiram marcar um único golo à selecção da casa", escreveram.