PS promete aumentar Complemento Regional para Idosos para 150 euros

Paulo Cafôfo garante que, com um Governo Regional do PS, o Complemento Regional para Idosos será aumentado para 150 euros mensais, como forma de contribuir para dar uma vida mais digna às pessoas que auferem de pensões mais baixas.

O compromisso foi assumido hoje, após uma visita que o presidente do PS-Madeira e candidato às eleições legislativas regionais de 26 de Maio efectuou à Unidade de Alzheimer ‘Dragoeiro’, do Centro Social e Paroquial de São Bento, na Ribeira Brava, instituição cuja acção fez questão de enaltecer.

Paulo Cafôfo defendeu o aumento dos rendimentos dos madeirenses, considerando que o mesmo deve ser mais visível nas pessoas mais vulneráveis e nos idosos. Nesse sentido, afiançou que, se o PS for Governo na Região, irá aumentar o Complemento Regional para Idosos para 150 euros mensais, por entender que os atuais 80 euros constituem um valor insuficiente, face ao custo de vida e à realidade em que vivem muitas destas pessoas. “Nós temos de cuidar de quem cuidou de nós, quem, a partir de determinada idade, precisa de ter dignidade. E ter dignidade significa ter um rendimento que dê pelo menos para as suas necessidades básicas”, afirmou, considerando que não é possível termos pessoas que “tenham de escolher entre os medicamentos ou as compras de supermercado”.

O candidato vincou que o aumento do complemento preconizado pelo PS-M é “importantíssimo para pessoas que deram tanto à sociedade, que trabalharam durante uma vida, mas cuja pensão, por ser tão baixa, não chega para terem aquilo que necessitam para uma vida digna numa idade avançada”.

Por outro lado, Paulo Cafôfo evidenciou o importante trabalho que é desenvolvido na Unidade de Alzheimer, pela intervenção diferenciada que tem junto das pessoas com esta doença ou outras demências. Trata-se de “uma unidade de excelência”, referiu o presidente do PS-M, destacando a ação da unidade de dia, que permite que as pessoas recebam ali os estímulos e a intervenção que necessitam e depois voltem às suas casas.

Associando o papel importante desta instituição e o facto de esta doença ser cada vez mais comum e em pessoas cada vez mais jovens, o líder socialista defendeu ainda que este exemplo deve ser replicado noutros concelhos, com outras unidades.