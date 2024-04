Churrasco descontrolado origina fogo no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados ao final da tarde de ontem para um fogo no Beco do Matadouro, no Funchal.

Quando lá chegaram aperceberam-se que se tratava de um churrasco, tendo as chamas se descontrolado e incendiado madeiras.

No local estiveram três bombeiros, que apagaram as chamas com uma viatura ligeira de combate a incêndios.