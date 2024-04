Clube Naval do Funchal atribui esta terça-feira medalhas de 25 e 50 anos de sócio

O Clube Naval do Funchal celebra esta quarta-feira, 1 de Maio, o seu 72.º aniversário. A festa será esta terça-feira, véspera de feriado, com a atribuição das medalhas de 25 e 50 anos de sócio, a partir das 16h30, e um programa que tem como ponto alto o concerto de Rui Veloso, a partir das 21h30, na sede social do clube, na Quinta Calaça. Antes há actuação do DJ Vítor Freitas, às 19 horas, voltando a palco após o concerto, às 23 horas.

“O Clube Naval do Funchal (C.N.F.), estatutariamente, é uma associação desportiva, recreativa e de instrução, que tem como objectivo principal, o desenvolvimento junto dos seus associados do gosto pela prática do desporto, sobretudo náutico e proporcionar aos seus visitantes o acesso às actividades que o Clube desenvolve”, lê-se no site oficial do emblema madeirense, que tem um enorme historial no desporto da Região.

Conheça ainda os outros destaques da agenda desta terça-feira:

10h00 – O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, marca presença na "Caminhada Azul" - Prevenção dos Maus Tratos na Infância - Campanha do Laço Azul. Na Praça do Povo, no Funchal.

11h30 – O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente na entrega do prémio à proposta vencedora e apresentação pública do tapete, no Plaza Center Madeira, junto ao mural do Ponto e Vírgula.

18h00 - Inauguração da Exposição de Regina Silva "uma vaca e um pacote de leite" (um dos vencedores da Open Call “Jovens Talentos FCZ - Artes Visuais”). No Centro de Desenvolvimento Humano da Fundação Cecilia Zino.

19h00 - Funchal Agora Speakers - Apresentação subordinada ao tema "Comunicação e Liderança" com a presença de Alberto João Jardim. Auditório da FNAC Madeira

21h00 - Dia Internacional do Jazz - Concerto comemorativo pelo grupo Madeira Jazz Collective Centro Cultural e Investigação do Funchal.

Principais acontecimentos do dia 30 de Abril na História:

1945 - II Guerra Mundial. Adolf Hitler suicida-se, aos 56 anos, em Berlim.

1970 - O Presidente dos EUA, Richard Nixon, comunica ao país a entrada de tropas norte-americanas no Camboja.

1974 - O secretário-geral do PCP Álvaro Cunhal chega ao Aeroporto da Portela, em Lisboa, depois de 14 anos de exílio, no Leste.

1984 - O ciclista português Joaquim Agostinho cai no final da quinta etapa da Volta ao Algarve. Morreria poucos dias depois.

2009 - Gripe A (H1N1). É registado o primeiro caso suspeito, sob observação, em Portugal.