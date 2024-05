Palácio de São Lourenço assinala o Dia Internacional dos Museus com visitas orientadas

O Palácio de São Lourenço volta a associar-se à celebração do Dia Internacional dos Museus. Não sendo um museu mas uma 'colecção visitável', este Palácio está aberto ao público desde 1995, em paralelo com os actos oficiais que aqui têm lugar enquanto Residência Oficial do Representante da República, procurando acompanhar as boas práticas museológicas

O tema de 2024, 'Museus para a Educação e Investigação', foi transversal aos eventos culturais acolhidos no Palácio entre o Dia Internacional dos Monumentos (18 de Abril) e o Dia Internacional dos Museus (18 de Maio), especialmente dedicados à educação e investigação.

Tendo por base a pesquisa sobre um período histórico a partir do Palácio de São Lourenço, realizaram-se em Abril e Maio colóquios e um 'Baile Oitocentista' protagonizado por alunos de várias expressões artísticas do Conservatório - teatro, música, dança - no âmbito do projeto do Grupo Informal de Jovens Hisculart 'Empreendedorismo Multidisciplinar de Jovens Artistas – Uma experiência imersiva nos eventos sociais da Madeira Romântica'.

Ainda subordinadas ao tema 'Museus para a Educação e Investigação', a Área Museológica do Palácio de São Lourenço-Gabinete do Representante da República antecipa esta efeméride promovendo nos dias 16 e 17 de Maio, pelas 15h00, as visitas orientadas 'Há 50 anos no Palácio', destinadas ao público jovem (alunos do 3º. Ciclo do Ensino Básico e Secundário), visando despertar o seu interesse para múltiplas vertentes a explorar em vários períodos, entre os quais se destaca o 25 de Abril do qual se celebram 50 anos, e concretamente o Palácio de São Lourenço nos eventos de 1974 e na transição para a democracia.