III.ª Semana das Artes e Humanidades de 29 de Abril a 3 de Maio na Universidade da Madeira

De 29 de Abril a 3 de Maio, realiza-se a III.ª Semana das Artes e Humanidades na Universidade da Madeira (Campus da Penteada e Quinta de São Roque).

A iniciativa é promovida pela Faculdade de Artes e Humanidades e conta ao longo de toda a semana com um programa intenso de actividades culturais, científicas e pedagógicas, procurando abordar temáticas das áreas disciplinares integrantes das Artes, Humanidades e Psicologia numa perspectiva multidisciplinar, bem como dar a conhecer à comunidade académica e ao público em geral a oferta formativa, o trabalho e a investigação desenvolvida pelo docentes e estudantes nestas áreas.

A Semana das Artes e Humanidades 2024 começa com a Feira de Desenho e Impressão - Risco, a decorrer durante toda a semana, a apresentação de projetos em Arte e Design, do programa videográfico realizado no âmbito do 1.º Ciclo em Artes Visuais, e dos trabalhos de estudantes de Mestrado em Literatura, Cultura e Diversidade.

Para o dia 30 de Abril está agendada uma sessão sobre o ensino/prática das línguas, a apresentação dos projetos europeus MathIA, SoMovEd e CultHera, um momento de performance 'Burn Out', pelos estudantes do 3.º ano de Artes Visuais, e a apresentação de pósteres científicos, elaborados pelos estudantes de Comunicação, Cultura e Organizações.

Também no dia 30 de Abril acontece o painel 'Psicologia Clínica, da Saúde e Bem-estar: Contributos da UMa para desenvolvimentos científicos', uma visita às instalações de estudantes da BS/PE da Calheta, uma exposição de cartazes e protótipos, um workshop de desenho gratuito e aberto ao público em geral e a apresentação de trabalhos da Pós-graduação em Ciência Política e Relações Internacionais.

A 2 de Maio, realizam-se as actividades 'Vamos Falar de Livros – 8', 'Creative Readings: transcultural Insights', a apresentação da Pós-graduação em Ciência Política e Relações Internacionais e a apresentação de posters científicos, elaborados pelos estudantes de Comunicação, Cultura e Organizações. Nesse mesmo dia, decorrerá também, de tarde, a conferência (via zoom) 'A recepção do 25 de Abril e do PREC nos dois Estados alemães (RFA e RDA)', por Mário Matos (Universidade do Minho, CEHUM-NETCult) e a apresentação de propostas para a UC de Projecto em Desenho.

A fechar a semana, no dia 3 de Maio, decorrerão dois painéis temáticos, intitulados 'O impacto das novas drogas psicoativas no funcionamento neuropsicológico e social: um olhar sobre a realidade na RAM' e 'Além da Universidade: antigos alunos de Comunicação, Cultura e Organizações', uma oficina de impressão, com os estudantes do 2º ano de Artes Visuais, e a intervenção de uma estudante do Mestrado em Literatura, Cultura e Diversidade, sobre 'A arte como denúncia e redenção em Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago'.