Construção perde confiança. Esta é a manchete do DIÁRIO desta terça-feira. Mão-de-obra escassa pesa nas perspectivas do sector. A partir de hoje, a DREM divulga, mensalmente, os resultados do Inquérito Qualitativo de Conjuntura. Estudo envolve mil empresas na Região, também da Indústria, Comércio e Serviços.

Visitas ao Jardim Botânico batem recorde. Entradas renderam 2,7 milhões de euros em 2023. Hoje, o acesso é gratuito por ocasião do 64.º aniversário. Para ler nesta edição.

Outras notícias em destaque no DIÁRIO desta terça-feira:

- Madeira já supera redução de oferta da Ryanair. Mais de 1,6 milhões de lugares estão previstos para o Verão IATA de 2024, um aumento de 1,4%.

- Dormidas subiram 5,6% no primeiro trimestre.

- Prédio das Mercês à venda por quase 1 milhão. Antiga escola foi desactivada há 14 anos e está no mercado imobiliário.

- Madrugada de assaltos no concelho de Santa Cruz. PSP investiga crimes em série e com idêntico ‘modus operandi’.