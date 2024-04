PS-Madeira associa-se à Marcha da Liberdade

O PS-Madeira irá associar-se, amanhã, à Marcha da Liberdade, que será promovida pela Comissão para a Comemoração dos 50 anos do 25 de Abril.

A iniciativa, que terá lugar a partir das 15h00, com partida junto à Assembleia Legislativa da Madeira, será um momento para assinalar os 50 anos da Revolução dos Cravos, uma data que deve ser comemorada por todos, dada a premência cada vez maior de afirmação dos valores da Liberdade e da Democracia.

A história não pode ser esquecida e não podemos permitir que haja retrocessos civilizacionais ou que sejam perigados os direitos conquistados. Todos somos chamados a fazer vingar os valores de Abril e, por essa razão, o PS-Madeira faz questão de se associar a esta iniciativa, convidando todos os madeirenses a se juntarem a esta causa. PS-Madeira

No âmbito das comemorações do 25 de abril, o PS-Madeira irá também inaugurar, na sua sede, pelas 11h30, uma exposição de fotografia, intitulada ’50 Anos, 50 Fotos’, que conjuga alguns dos momentos mais marcantes da história do Partido e deste meio século de vivência democrática.

Seguir-se-á uma conversa sobre os 50 anos da Democracia na Região, que contará com a participação de Bernardo Martins, ex-deputado e ex-presidente da Câmara Municipal de Machico, que recentemente lançou o livro 'O 25 de Abril na Madeira', do ex-deputado Gregório Gouveia, autor do livro 'Madeira – Tradições Autonomistas e Revolução dos Cravos', e da jovem deputada à Assembleia Legislativa Regional Patrícia Agrela.