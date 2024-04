Há 24 anos era anunciada a instalação do Mercado Municipal do Porto Santo

A edição do DIÁRIO de 15 de Abril de 2024 dava conta de que o Governo Regional estava em vias de concretizar a compra de um terreno entre o cais e a marginal do Porto Santo.

O centro da cidade da ilha dourada ia ganhar uma nova imagem, com a instalação do Mercado Municipal e espaços de animação no terreno pertencente ao empresário Joe Berardo.

A decisão estava a ser ultimada pelo Governo e estava previsto custar cerca de 120 mil contos.

Outra das notícias que também foi capa deste matutino foi a obra do teleférico que iria ligar o Almirante Reis ao Monte. Os moradores que residiam junto à torre n.º 6 bloquearam o acesso à obra e não permitiram que os trabalhadores começassem a montar a estrutura metálica como estava previsto. Uma situação que motivou a intervenção da Polícia de Segurança Pública.

Na secção Mundo, Valdimir Putin advertia os EUA para uma quebra no desarmamento.

A Malta do DIÁRIO continuava a ser um grande atractivo para as crianças, nesta edição para aprender com o desporto.