Confiança propõe plano de apoio ao comércio

Os vereadores eleitos pela Confiança apresentarão na próxima reunião de câmara uma proposta de deliberação ambiciosa, visando a revitalização e o apoio ao comércio local, especialmente o tradicional, em resposta aos desafios económicos impostos pelo contexto internacional actual.

"O impacto dos conflitos na Ucrânia e na Palestina e a instabilidade política que se vive um pouco por todo o mundo, reflecte-se globalmente no aumento dos preços dos combustíveis, da energia e de bens alimentares, afectando directamente os custos operacionais das empresas e o poder de compra das famílias. Esta realidade impõe uma resposta imediata e estruturada para proteger e dinamizar um dos principais motores económicos da nossa cidade, juntamente com a Hotelaria e a Restauração: o Comércio", explicam através de uma nota de imprensa.

Neste sentido, propém a implementação de um Plano de Apoio ao Comércio que inclui medidas fundamentais para uma estratégia de futuro robusta e adaptada às novas realidades económicas e sociais como:

1. Elaboração da Carta de Ordenamento das Actividades Comerciais, que caracterizará o sector comercial do Funchal, facilitando o desenvolvimento de políticas adequadas de planeamento e ordenamento.

2. Criação do Conselho Municipal do Comércio, Restauração e Serviços do Funchal, visando uma gestão integrada e eficaz destes sectores vitais.

3. Definição e divulgação de uma equipa municipal dedicada ao Apoio e Esclarecimento para Projectos de Investimento e Requalificação, proporcionando assistência directa aos comerciantes.

4. Implementação de um programa de Ações de Formação para os Profissionais do Comércio, elevando a qualificação e a preparação dos nossos comerciantes para enfrentarem os novos desafios do mercado.

5. Isenção total do pagamento de taxas de publicidade e de toldos, reduzindo os encargos financeiros dos estabelecimentos comerciais.

6. Reforço das dotações orçamentais para programas de apoio ao comércio, assegurando recursos adequados para estas iniciativas.

"Esta proposta está alinhada com prevê a adaptação do nosso destino turístico aos novos fluxos e perfis de turistas, potencializando a atractividade comercial do Funchal. A relação sinérgica entre comércio e turismo, apoiada por plataformas digitais, será fundamental para atrair e reter clientes, impulsionando assim toda a economia local. A equipa da Confiança continua comprometida em construir um Funchal mais próspero, atractivo e preparado para os desafios futuros", conclui a mesma nota.