As estradas da Madeira apresentam-se bastante movimentadas na manhã desta terça-feira, mas sem congestionamentos.

Na Via Rápida, o Túnel João Abel de Freitas, o Nó de Santo António e a Ponte do Ribeiro Seco são as zonas que exigem uma maior atenção por parte dos automobilistas.

Já no centro do Funchal, é na Avenida do Mar onde de verifica um maior número de carros a circular.