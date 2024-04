Mercado Quinhentista conta com 50 grupos regionais, nacionais e internacionais e 700 artistas

A 17.ª edição do Mercado Quinhentista, que se realiza nos dias 7, 8 e 9 de Junho, em Machico, conta com aproximadamente 50 grupos regionais, nacionais e internacionais, somando quase 700 artistas.

Além dos grupos regionais, actuam ainda provenientes do continente os Gárgula, os Gaita Sirigaitas (estreantes no evento) e os Porbatuka, além de dois grupos de teatro e artes circences: os Kinessis Teatral e os Almanach, revela a organização.

Uma das grandes novidades deste ano, segundo a organização, é a estreia do grupo italiano Sbandieratori Borghi e Sestieri Fiorentini, de Florença, conhecidos pelas suas coreografias com bandeiras, acompanhadas pelo som vibrante de tambores e clarins. Grupo de renome que teve a honra de se apresentar para o Papa Francisco no Vaticano e para o Príncipe Alberto e a sua família no Mónaco em 2023.

Além dos grupos de animação, mais de 1.300 pessoas trajadas contribuirão para tornar esta jornada verdadeiramente memorável. A baixa de Machico será tomada por teatro de rua, malabaristas, cuspidores de fogo, músicos, equilibristas, espadachins, bobos, saltimbancos, música, danças medievais e árabes, arruadas e demonstrações de falcoaria, revela ainda a organização.

Projectado para toda a família, o Mercado Quinhentista oferece também vários espaços de animação infantil, incluindo jogos, tiro com arco, passeios a cavalo, carrosséis, contadores de histórias, entre muitas outras diversões. Este ano, de acordo com a organização, uma das novidades é o espaço de oficinas, liderado pelos alunos do 12º ano de Artes Visuais da Escola Básica e Secundária de Machico, onde os participantes poderão criar e levar para casa objetos únicos.

No Forte do Amparo, uma exposição de Instrumentos de Tortura relembrará os tempos sombrios da Idade Média, enquanto na Liça, próxima ao Fórum Machico, ocorrerá diariamente um grandioso Torneio a Cavalo, onde cavaleiros e combatentes apeados irão defrontar-se com grande maestria, recriando os combates de outrora. E como este ano a temática é 'Machiquo, Chão de Fogo', todas as noites serão marcadas por um grandioso espectáculo, onde o elemento fogo será o protagonista principal.