Bruno Pereira realça importância de reflectir sobre o futuro com base nos valores de Abril

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, alertou esta terça-feira, 23 de Abril, para importância de reflectir sobre o futuro com base nos valores de Abril.

Durante a abertura do colóquio 'Os 3D’s – Democratizar, Descolonizar, Desenvolver' do 25 de Abril, que decorre hoje no Centro Cultural e de Investigação do Funchal no âmbito das comemorações da autarquia funchalense para assinalar os 50 Anos do 25 de Abril, o também vereador eleito pela coligação 'Funchal Sempre à Frente', tutelar do pelouro 'Coordenação Política', destacou a importância de relembrar as conquistas e os valores da Revolução dos Cravos, já que "a sociedade de hoje é completamente diferente da de 1974", sendo que "mais de metade da população actual não passou pelo 25 de Abril".

O colóquio sob a moderação de Ana Isabel Moniz, que decorre com a colaboração da Universidade da Madeira, junta hoje no CCIF um conjunto de conhecidos investigadores e autores, tais como: António Araújo, António Costa Pinto, Benedita Cardoso, Fernando Pimenta, João Pedro George e Susana Peralta.