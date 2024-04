Dia Nacional da Imprensa dedicado aos desafios da imprensa e mercado da língua portuguesa

O Dia Nacional da Imprensa será celebrado a 16 e 17 de Maio, no Museu do Fado, em Lisboa, aliando-se às celebrações do Dia Mundial da Língua Portuguesa.

Este ano, o tema do DNI irá centrar-se nos desafios da imprensa e no mercado de Língua Portuguesa e contará com a participação de diversas individualidades – eurodeputados, editores de todas as áreas, especialistas e académicos – que são parte de uma solução para o sector da Imprensa em Portugal.

As inscrições podem ser realizadas através do link criado para esse efeito.

Programa:

16 de Maio, quinta-feira

14h00 – Receção aos participantes

14h30 – Sessão solene de abertura

15h00 – Debate sobre desinformação na Europa

16h30 – Pausa para café

16h45 – Debate sobre a importância de testar tecnologia

17h45 – O futuro dos media na Europa

18h15 – Pausa para convívio e networking

19h00 – Jantar e entrega de prémio no Grémio Literário

17 de Maio, sexta-feira