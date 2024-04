Ordem dos Farmacêuticos abre inscrições para Academia de Prova de Ingresso

A Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos (SRSRA-OF) abriu as inscrições para uma nova edição da Academia da Prova de Ingresso (API), um projecto formativo que pretende apoiar e preparar os Farmacêuticos para a Prova de Ingresso da Residência Farmacêutica de 2024.

Constituída por 16 módulos, com uma duração de 4 horas, a Academia contará também com sessões onde serão analisados e discutidos casos clínicos.

Nesta iniciativa, todos os participantes têm acesso à gravação das aulas e o projecto disponibiliza ainda um banco de perguntas, documentos de suporte, um guia de estudo com a bibliografia criteriosamente seleccionada e ainda um fórum através do qual os alunos podem esclarecer dúvidas com os formadores.

"A API adapta-se ao ritmo de estudo do aluno, disponibilizando as ferramentas necessárias à preparação para a Prova de Ingresso da Residência Farmacêutica", informa a Ordem dos Farmacêuticos.

A inscrição tem o valor de 280 euros, mas pode ser feita a preço 'early bird' de 250 euros até 21 de Abril. As aulas síncronas começam em Maio.

Esta é a segunda edição da Academia da Prova de Ingresso, que no ano passado teve 100 alunos, dos quais três ficaram no top 5 de melhores classificações na prova.

Este ano, a Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. marcou a Prova de Ingresso da Residência Farmacêutica para o dia 26 de Setembro de 2024, o Dia Nacional do Farmacêutico.