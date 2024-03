Movimento independente entrega candidatura ao Conselho Superior do FC Porto

O movimento independente encabeçado por Miguel Brás da Cunha submeteu hoje uma lista com 30 candidatos ao Conselho Superior do FC Porto, único órgão social ao qual concorrerá novamente nas eleições do clube, em 27 de abril.

"Entregámos 590 assinaturas e estamos no início do cumprimento de um dever. É uma grande honra apresentarmo-nos às próximas eleições, com a expectativa de voltarmos a ter representantes no Conselho Superior para fazer valer as nossas ideias e batermo-nos pelo bem deste clube", reconheceu à agência Lusa o advogado e professor universitário.

Ladeado por outros elementos do movimento "Por um FC Porto maior, unido, insubmisso e eclético", Miguel Brás da Cunha esteve no Museu do FC Porto, no Porto, para entregar assinaturas e a lista ao presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Lourenço Pinto.

"O mais importante da comunicação feita por Lourenço Pinto foi a garantia de que o ato eleitoral decorrerá de forma livre, democrática e com meios mais do que suficientes para certificar que o resultado apurado vai representar a vontade dos associados", salientou.

O movimento repete a candidatura exclusiva lançada nas eleições de 2020 ao Conselho Superior, órgão consultivo do clube, que também será disputado pelas listas de Pinto da Costa e de André Villas-Boas, enquanto Nuno Lobo abdicou dessa corrida na terça-feira.

"Temos total respeito por todos os candidatos, mas estamos convencidos de que, para o Conselho Superior, aquilo que é fundamental e que nos dá força são as ideias e não a eventual ausência de adversários num ou noutro momento", acrescentou Miguel Brás da Cunha, um dos atuais 20 membros efetivos do único órgão não executivo dos 'dragões'.

Em 2020, nas primeiras eleições do FC Porto com mais do que uma candidatura desde 1991, o movimento obteve 1.302 votos (16,12% do total) e atingiu pelo método de Hondt três vagas no Conselho Superior, que integra por inerência a direção de Pinto da Costa e os líderes e os 'vices' da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal e Disciplinar.

Detentor de 15 mandatos seguidos e dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial, Pinto de Costa concorrerá à presidência dos 'dragões' com André Villas-Boas, antigo treinador da equipa de futebol, e o empresário Nuno Lobo, candidato vencido em 2020, nas eleições dos órgãos sociais, em 27 de abril, no Estádio do Dragão, no Porto.