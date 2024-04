JPP quer ligação rápida entre Porto Santo e Caniçal

O JPP defende para o Plano de Contingência do Aeroporto da Madeira com a utilização do Aeroporto do Porto Santo, uma ligação rápida (45 minutos) entre o Porto Santo e o Caniçal como preconiza o Plano de Desenvolvimento Económico e Social (PDES).

A operacionalidade do Aeroporto da Madeira e a utilização do Aeroporto do Porto Santo como alternativa à ligação por via marítima dos passageiros divergidos dos voos, foi notícia no Diário de Notícias do dia 28 de março, numa peça em que o administrador executivo da Porto Santo Line (do Grupo Sousa), defendia o Lobo Marinho como “uma boa solução” para operacionalizar o transporte destes passageiros para a Madeira. Avançou com números justificativos desta “boa solução”, referindo que o navio Lobo Marinho pode “transportar 1 153 passageiros” e fazer “três viagens por dia”, significando “a capacidade de 20 aviões”. Esta solução servirá por ventura os interesses do Grupo Sousa, mas uma ligação que leva quase 3 horas de viagem para realizar o trajecto nunca será uma solução de qualidade para quem foi forçado a fazer esta inesperada viagem. Élvio Sousa, JPP

O líder parlamentar diz que "o PDES Madeira 2030, um instrumento orientador nos vários domínios do desenvolvimento regional horizonte de 2030, preconiza relativamente ao Plano de contingência do aeroporto da Madeira, usando como alternativa o do Porto Santo, que o trânsito dos passageiros divergidos se faça por transporte marítimo, numa ligação rápida entre o Porto do Porto Santo e o Porto do Caniçal em 45 minutos". Defende, pois, que esta solução passa pela aquisição de uma nova embarcação que permita esta ligação, garantindo assim a rapidez que se exige na execução destas situações que provocam transtornos aos viajantes que querem ver a sua situação resolvida rapidamente.

O JPP entende que o Plano de Contingência do Aeroporto da Madeira passa pela "utilização do aeroporto do Porto Santo. com ampliação da respetiva gare, e pela rápida transferência dos passageiros para a Madeira através de uma ligação marítima rápida entre o Porto Santo e o Porto do Caniçal. Para tal é necessário a aquisição de uma embarcação que faça essa ligação com rapidez e conforto.