Jovem de 19 anos detido por posse de arma proibida em Câmara de Lobos

Um homem, de 19 anos de idade, residente no Funchal, foi detido pelo crime de posse de arma proibida, durante a tarde de ontem, informou o Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP).

"Quando os polícias da Esquadra de Câmara de Lobos se encontravam em patrulhamento, a encetar diligências no sentido de localizar uma viatura que havia sido furtada no dia anterior, abordaram um cidadão que possuía 8 (oito) munições de calibre 6.35 mm ocultas no seu vestuário", pode ler-se no comunicado.

A autoridade explica que após "confirmada a inexistência de qualquer tipo de licença de uso e porte de arma que o habilitasse a deter as munições e, considerando a existência de flagrante delito de factos tipificados como crime de posse de arma proibida", o cidadão suspeito foi detido, constituído arguido e aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência, sendo notificado para ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial do Funchal, onde decorrerão os inerentes trâmites legais.