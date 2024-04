Madeirense integra equipa de investigação de projecto sobre 50 anos de Democracia em Portugal

Um madeirense integra a equipa de investigação do projecto '50 anos de Democracia em Portugal: Aspirações e Práticas Democráticas | Continuidades e Mudanças Geracionais', que está inserido no Centro de Administração e Políticas Públicas do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e é coordenado pelos professores Manuel Meirinho Martins, Conceição Pequito Teixeira e Pedro Fonseca.

Conforme explica João Santos, cientista político de formação e investigador no Centro de Administração e Políticas Públicas do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP-ULisboa), "o projecto incluiu a implementação de um inquérito por questionário a nível nacional (Madeira e Açores inclusive), com o intuído de descrever e explicar as percepções dos portugueses sobre a forma como avaliam, quer a democracia enquanto regime político em abstracto contrapondo-a a outras formas alternativas de governo, quer o seu funcionamento na prática, procurando determinar os principais preditores do apoio à democracia nas suas diferentes dimensões".

As primeiras conclusões do inquérito já começaram a sair e dizem respeito fundamentalmente às opiniões dos inquiridos sobre o 25 de Abril de 1974 e os legados da revolução, 50 anos volvidos.

Enquanto madeirense, não podia deixar passar a oportunidade de apresentar o projecto à imprensa regional, não só pelo enorme contributo científico e cívico que ele representa (ainda para mais no ano em que nos encontramos, o das comemorações do 25 de Abril), mas também pelo facto que o inquérito por questionário ter sido também aplicado às regiões autónomas, algo que nem sempre acontece". João Santos

O site do projecto de investigação ficou disponível desde o dia de ontem e pode ser consultado aqui: https://democracia.iscsp.ulisboa.pt/.