Sinistralidade na Madeira registou aumento de 17% em 2023

No ano de 2023 a Polícia de Segurança Pública registou um aumento de 17% na sinistralidade rodoviária na Região. Entre Janeiro e Dezembro do último ano foram contabilizados 3.643 acidentes de viação, que provocaram 999 feridos nas estradas da Madeira. Trata-se do número mais alto dos últimos 15 anos, o que poderá ter a ver também com o aumento do número de veículos nas estradas.

Quanto ao número de mortos houve uma diminuição (13), menos dois do que no ano anterior.

Os dados foram divulgados esta manhã à margem de uma conferência de imprensa realizada pelo Comando Regional da PSP e pela Direcção Regional de Transportes e Mobilidade Terrestres, nas instalações do Comando.

Relativamente aos feridos graves e mortos, os números mostram que em cerca de 30% dos acidentes pelo menos um dos intervenientes encontrava-se sob efeito de álcool.

Luís Simões, comandante regional da PSP, destaca também o aumento do número de condutores sem carta de condução e dos condutores em contramão que têm sido autuados. Por isso alerta os condutores para circularem sempre pela direita, uma vez que estes condutores em contramão por norma circulam na faixa esquerda.