Pelo menos nove mortos em dois bombardeamentos israelitas no sul do Líbano

Pelo menos seis pessoas foram mortas esta tarde num bombardeamento israelita contra a localidade libanesa de Tair Harfa, enquanto um segundo ataque em Naqoura matou três paramédicos que se preparavam para ajudar as vítimas, informou a agência noticiosa local ANN.

Em Tair Harfa um míssil atingiu uma vivenda e destruiu-a por completo, provocando a morte de seis pessoas ainda não identificadas, com as equipas de resgate a procurarem mais vítimas entre os escombros, segundo a imprensa estatal.

Pouco depois, um segundo bombardeamento atingiu um café na cidade de Naqoura, também no sul do país, provocando a morte de três paramédicos de uma fundação vinculada ao grupo xiita Amal, aliado do Hezbollah libanês.

Este foi o primeiro ataque israelita contra uma instalação comercial desde o início das hostilidades fronteiriças iniciadas há quase seis meses.

Fonte próxima do movimento xiita Hezbollah indicou que o ataque aéreo também provocou seis feridos na mesma localidade, que se encontra afastada da zona fronteiriça com Israel e onde se têm concentrado os ataques.

A ANN também se referiu a um número indeterminado de feridos e acrescentou que várias ambulâncias foram enviadas para o café atingido.

Esta ação coincide com um novo recrudescimento da violência que na terça-feira implicou um duplo bombardeamento por Israel do Vale de Bekaa, leste do Líbano, com o Hezbollah a lançar mais de meia centena de foguetes simultâneos em direção a um importante quartel israelita nos Montes Golã.

Previamente, e na madrugada de hoje, outro bombardeamento israelita provocou sete mortos num centro de saúde em Habariye, sul do Líbano, implicando uma resposta do Hezbollah com o lançamento de dezenas de projéteis contra a localidade israelita de Kiryat Shmona. Registou-se pelo menos um morto, segundo responsáveis locais.

O Estado judaico manteve que o seu ataque contra Habariye foi dirigido contra "terroristas" da organização sunita Yamaa Islamiya.

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, em 07 de outubro, que aliados do movimento palestiniano, em particular o Hezbollah, têm trocado praticamente todos os dias disparos com as forças israelitas ao longo da fronteira sul do Líbano.

De acordo com uma contagem da AFP, pelo menos 331 pessoas tinham sido mortas no Líbano -- a maioria combatentes do Hezbollah, mas também pelo menos 57 civis -- em trocas de tiros transfronteiriças em quase seis meses.

O Hezbollah disse que tem realizado ataques em solidariedade com o Hamas, enquanto Israel tem desencadeado nas últimas semanas ataques aéreos em território libanês, acentuando as ameaças de uma guerra aberta.

Os bombardeamentos também provocaram uma vaga de milhares de deslocados que habitavam no sul do Líbano, mas também no norte de Israel, onde foram mortos dez soldados e sete civis, disse o Exército israelita.